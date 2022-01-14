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"Накопилось". Стало известно, почему Россия заговорила о нерасширении НАТО

Автор: Юлия Бойко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва только сейчас подняла вопрос о нерасширении НАТО. По его словам, потому что "накопилось".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Накопилось. Накопилось за период после 90-х годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО, о непродвижении военной инфраструктуры на восток, неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, они просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями", - заявил Лавров.

Он также отметил, что НАТО уже вплотную подошло к границам России, наращивает сухопутные силы, авиацию и масштаб учений на Черном море.

Напомним, вопрос о нерасширении НАТО, в том числе за счет Украины, российская сторона поднимала на переговорах по так называемым "гарантиям безопасности" с США, НАТО и ОБСЕ. При этом Москва угрожает катастрофическими последствиями, если стороны не выйдут на юридические договоренности.

Кроме того, сегодня Лавров обвинил НАТО якобы во втягивании в свои ряды Украины и скандинавских стран.

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НАТОРоссийская ФедерацияЛавров