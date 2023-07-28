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Наказував бомбити Маріуполь. Російському генералу оголосили підозру

Фото: СБУ встановила, хто наказував бомбити Маріуполь з авіації (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російському генерал-лейтенанту Миколі Гостєву оголосили підозру. Він наказував окупаційним військам бомбити Маріуполь з авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Гостєв обіймає посаду командувача 4-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Південного військового округу Повітряно-космічних сил ЗС РФ (м. Ростов-на-Дону).

З 24 лютого до кінця травня 2022 року він командував підрозділами російської авіації, які брали участь у захопленні частини території Донецької області. Саме за наказом Гостєва окупанти масовано бомбили Маріуполь.

Через російські атаки загинули мирні жителі, зокрема діти. Також були зруйновані житлові будинки, інфраструктура, лікарні тощо.

Встановлено, що окупанти використовували ракети класу "повітря-земля" та авіаційні бомби, серед яких були заборонені фосфорні боєприпаси.

Також Гостєв особисто командував підрозділами бойової авіації, що забезпечували підтримку наземних угруповань Росії під час штурму українських міст у Донецькій області.

Російському генералу оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 110 та ч. 2 ст. 437 ККУ. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Фото: російському генералу Гостєву оголосили підозру (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, раніше ГУР України підтвердило, що у Росії ліквідували командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького, причетного до ракетних обстрілів України.

Також нещодавно на війні в Україні загинув полковник російської армії Євген Вашунін. Він керував "Ленінградським полком".

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