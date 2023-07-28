Приказывал бомбить Мариуполь. Российскому генералу объявили подозрение

Российскому генерал-лейтенанту Николаю Гостеву объявили подозрение. Он приказывал оккупационным войскам бомбить Мариуполь из авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Гостев занимает должность командующего 4-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа Воздушно-космических сил ВС РФ (г. Ростов-на-Дону).
С 24 февраля по конец мая 2022 года он командовал подразделениями российской авиации, участвовавшими в захвате части территории Донецкой области. Именно по приказу Гостева оккупанты массированно бомбили Мариуполь.
Из-за российских атак погибли мирные жители, в том числе дети. Также были разрушены жилые дома, инфраструктура, больницы и т.п.
Установлено, что оккупанты использовали ракеты класса "воздух-земля" и авиационные бомбы, среди которых были запрещены фосфорные боеприпасы.
Также Гостев лично командовал подразделениями боевой авиации, обеспечивающими поддержку наземных группировок России во время штурма украинских городов в Донецкой области.
Российскому генералу объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 110 и ч. 2 ст. 437 УКУ. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Фото: российскому генералу Гостеву объявили подозрение (t.me/SBUkr)
Напомним, ранее ГУР Украины подтвердило, что в России ликвидировали командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, причастного к ракетным обстрелам Украины.
Также недавно на войне в Украине погиб полковник российской армии Евгений Вашунин. Он руководил "Ленинградским полком".
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