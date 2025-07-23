Наказували стріляти по школах і лікарнях Херсонщини: генерали РФ отримали підозру

Що відомо

У результаті системного вогню по житлових кварталах, школах, лікарнях і критичній інфраструктурі щонайменше 600 постраждалих цивільних осіб,

- 113 загиблих, серед них - троє дітей, понад 280 осіб зазнали поранень.

Серед підозрюваних:

екскомандувач угруповання військ "Днєпр" генерал-полковник Олег Макаревич,

заступник генерал-майор Володимир Омельянович,

командир 22-го армійського корпусу генерал-лейтенант Аркадій Марзоєв,

перший заступник генерал-майор Віктор Бедрик,

начальник ракетних військ та артилерії корпусу полковник Микола Горайчук.

Слідство встановило, що удари здійснювалися з тимчасово окупованих територій лівобережної Херсонщини із застосуванням РСЗВ, самохідної артилерії та важких гаубиць.

Окремі удари носили прицільний характер і були спрямовані по цивільних об'єктах - у тому числі навчальних закладах, лікарнях і житлових будинках.

Що загрожує

Підозри оголошено за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людей.

СБУ наголосила: всі винні понесуть персональну відповідальність, незалежно від військових звань чи посад.

Розслідування веде міжвідомча слідча група СБУ, Нацполіції, військової контррозвідки та ДПСУ за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.