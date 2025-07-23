Приказывали стрелять по школам и больницам Херсонщины: генералы РФ получили подозрение

СБУ объявила заочное подозрение пяти высокопоставленным чиновникам вооруженных сил РФ. Они причастны к массированным артиллерийским ударам по правобережью Херсонщины в течение 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.
В результате системного огня по жилым кварталам, школам, больницам и критической инфраструктуре погибли по меньшей мере 600 пострадавших гражданских лиц,
- 113 погибших, среди них - трое детей, более 280 человек получили ранения.
Среди подозреваемых:
Следствие установило, что удары осуществлялись с временно оккупированных территорий левобережной Херсонщины с применением РСЗО, самоходной артиллерии и тяжелых гаубиц.
Отдельные удары носили прицельный характер и были направлены по гражданским объектам - в том числе учебным заведениям, больницам и жилым домам.
Подозрения объявлены по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели людей.
СБУ подчеркнула: все виновные понесут персональную ответственность, независимо от воинских званий или должностей.
Расследование ведет межведомственная следственная группа СБУ, Нацполиции, военной контрразведки и ГПСУ под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры.
Напомним, 17 июля СБУ сообщила о подозрении российскому полковнику, который в апреле 2024 года нанес удар баллистическими "Искандерами" по Одессе. Поскольку фигурант скрывается от правосудия, о подозрении объявили заочно.
Также недавно российский оккупант Семен Соловов, который удерживал несколько сотен гражданских в заложниках во время оккупации в Черниговской области, получил 12 лет тюрьмы заочно.
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