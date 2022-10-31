Наказав зняти з гелікоптерів лопаті: деталі справи щодо президента "Мотор Січі"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генпрокурора Андрія Костіна для "Інтерфакс-Україна" .

"Слідство володіє інформацією, що президент "Мотор Січі" на початку повномасштабної війни, після відповідного звернення українських військових, наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів", - заявив Костін.

Це робилось для того, аби українські сили оборони не могли скористатись технікою. Пілоти не змогли б сісти за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів. За словами Костіна, після того, як українські військові звернулись по гелікоптери, президент "Мотор Січі" віддав наказ розукомплектувати техніку та зняти з гелікоптерів лопаті.

"Ми ж всі пам’ятаємо, як ворожі гелікоптери штурмували Гостомель. Як обстрілювали інші українські міста. І коли так важлива була вчасна підтримка збройним силам у повітрі", - додав Костін.