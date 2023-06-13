Наказав встановити переправу після підриву Кримського мосту. Чиновник РФ отримав підозру

СБУ повідомила про підозру топ-чиновнику РФ, який забезпечив поромне перекидання російських військ в Україну. Зокрема, він віддав наказ побудувати поромну переправу після підриву Кримського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"У результаті слідчих дій зібрано доказову базу на керівника федерального агентства морського та річкового транспорту РФ ("Росморрічфлот") Захарія Джіоєва", - йдеться в повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення чиновник сприяв Міноборони РФ у перекиданні військ на територію України.

Так, саме за його наказом у серпні 2022 року пороми російської компанії ТОВ "Оборонлогістика" залучалися до організації морського "трафіку" з Краснодарського краю до тимчасово окупованого Маріуполя.

"Після вибуху на Кримському мосту, Джіоєв віддав розпорядження на встановлення поромної переправи з території РФ до українського півострова", - додали в СБУ..

Таким чином загарбники переправляли на південний фронт особовий склад, військову техніку та боєприпаси російських окупаційних угруповань. Крім того, рашисти використовували поромні "маршрути" для вивезення награбованого українського зерна до країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Джіоєву про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Підрив Кримського мосту

8 жовтня 2022 року на Кримському мосту стався вибух і сталася потужна пожежа.

Російський диктатор Володимир Путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію на Кримському мосту і назвав те, що трапилось терактом. Практично відразу в РФ заявили, що підрив Кримського мосту міг бути спецоперацією Служби безпеки України. Пізніше у ФСБ заявили, що "організатором" підриву Керченської переправи нібито є голова військової розвідки України Кирило Буданов.