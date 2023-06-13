Приказал установить переправу после подрыва Крымского моста. Чиновник РФ получил подозрение

СБУ сообщила о подозрении топ-чиновнику РФ, обеспечившему паромную переброску российских войск в Украину. В частности, он отдал приказ построить паромную переправу после подрыва Крымского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"В результате следственных действий собрана доказательная база на руководителя федерального агентства морского и речного транспорта РФ ("Росморречфлот") Захария Джиоева", - говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения чиновник способствовал Минобороны РФ в перебрасывании войск на территорию Украины.

Так, именно по его приказу в августе 2022 года паромы российской компании ООО "Оборонлогистика" привлекались к организации морского "трафика" из Краснодарского края во временно оккупированный Мариуполь.

"После взрыва на Крымском мосту Джиоев отдал распоряжение на установление паромной переправы с территории РФ до украинского полуострова", - добавили в СБУ.

Таким образом, захватчики переправляли на южный фронт личный состав, военную технику и боеприпасы российских оккупационных группировок. Кроме того, рашисты использовали паромные "маршруты" для вывоза награбленного украинского зерна в страну-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Джиоеву о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Поскольку фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Подрыв Крымского моста

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв и случился мощный пожар.

Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту и назвал происшедшее терактом. Практически сразу в РФ заявили, что подрыв Крымского моста мог быть спецоперацией Службы безопасности Украины. Позже в ФСБ заявили, что "организатором" подрыва Керченской переправы якобы является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.