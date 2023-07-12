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Наказав вдарити по Вінниці "калібрами". Повідомлено про підозру адміралу флоту Росії

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Середа 12 липня 2023 14:19
Наказав вдарити по Вінниці "калібрами". Повідомлено про підозру адміралу флоту Росії Фото: Наказав вдарити по Вінниці "калібрами". Повідомлено про підозру адміралу флору Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна повідомила про підозру колишньому командувачу Чорноморського флоту Росії Ігорю Осіпову, який організував масовану повітряну атаку по Вінниці 14 липня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Тоді за його наказом ворог здійснив удар по українському місту ракетами "Калібр" з російського бойового надводного корабля, що базувався поблизу мису Фіолент Кримського півострова", - пише пресслужба.

На підставі зібраних доказів Осіпову повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни поєднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наказав вдарити по Вінниці &quot;калібрами&quot;. Повідомлено про підозру адміралу флоту Росії

Фото: Ігор Осіпов, колишній командувач Чорноморського флоту (t.me/SBUkr)

"Нагадаємо, що на початку цього року СБУ повідомила йому про підозру за організацію систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах", - додає СБУ.

Осіпову вже було повідомлено про підозру за двома статтями КК України:

  • ч. 2 ст. 437 - планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни;
  • ч. 3 ст. 110 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Наслідки удару по Вінниці 14 липня

Внаслідок ворожого обстрілу:

  • 29 цивільних, серед яких троє дітей, загинули;
  • 154 людини отримали поранення.

Також ракети зруйнували 35 житлових будинків, майже 70 приватних автомобілів і комунальних транспортних засобів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом затримала російського агента, який допомагав окупантам захопити Сєвєродонецьк, а потім втік до Закарпаття.

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