Наказав вдарити по Вінниці "калібрами". Повідомлено про підозру адміралу флоту Росії
Україна повідомила про підозру колишньому командувачу Чорноморського флоту Росії Ігорю Осіпову, який організував масовану повітряну атаку по Вінниці 14 липня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
"Тоді за його наказом ворог здійснив удар по українському місту ракетами "Калібр" з російського бойового надводного корабля, що базувався поблизу мису Фіолент Кримського півострова", - пише пресслужба.
На підставі зібраних доказів Осіпову повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни поєднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Фото: Ігор Осіпов, колишній командувач Чорноморського флоту (t.me/SBUkr)
"Нагадаємо, що на початку цього року СБУ повідомила йому про підозру за організацію систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах", - додає СБУ.
Осіпову вже було повідомлено про підозру за двома статтями КК України:
- ч. 2 ст. 437 - планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни;
- ч. 3 ст. 110 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Наслідки удару по Вінниці 14 липня
Внаслідок ворожого обстрілу:
- 29 цивільних, серед яких троє дітей, загинули;
- 154 людини отримали поранення.
Також ракети зруйнували 35 житлових будинків, майже 70 приватних автомобілів і комунальних транспортних засобів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом затримала російського агента, який допомагав окупантам захопити Сєвєродонецьк, а потім втік до Закарпаття.
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