Приказал ударить по Виннице "калибрами". Сообщено о подозрении адмиралу флота России

Украина сообщила о подозрении бывшему командующему Черноморского флота России Игорю Осипову, который организовал массированную воздушную атаку по Виннице 14 июля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Тогда по его приказу враг совершил удар по украинскому городу ракетами "Калибр" с российского боевого надводного корабля, который базировался вблизи мыса Фиолент Крымского полуострова", - пишет пресс-служба.

На основании собранных доказательств Осипову сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны соединенных с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Фото: Игорь Осипов, бывший командующий Черноморским флотом (t.me/SBUkr)

"Напомним, что в начале этого года СБУ сообщила ему о подозрении за организацию систематических ракетных ударов с акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам", - добавляет СБУ.

Осипову уже было сообщено о подозрении по двум статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 437 - планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны;

ч. 3 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Последствия удара по Виннице 14 июля

В результате вражеского обстрела:

29 гражданских, среди которых трое детей, погибли;

154 человека получили ранения.

Также ракеты разрушили 35 жилых домов, около 70 частных автомобилей и коммунальных транспортных средств.