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Наказав обстріляти Херсон перед Новим роком. Підполковнику РФ оголосили підозру

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Україна, Середа 17 травня 2023 18:02
Наказав обстріляти Херсон перед Новим роком. Підполковнику РФ оголосили підозру Фото: підполковнику РФ оголосили підозру (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Підполковник ЗС РФ віддав накази своїм підлеглим про вчинення злочину проти цивільного населення. В результаті цього під час обстрілу міста Херсон загинули 11 осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури командиру 8-го артилерійського полку берегової оборони 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту вмф рф заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України)", - сказано в повідомленні.

Як з'ясували слідчі, підполковник ЗС РФ, перебуваючи з підлеглими військовослужбовцями артилерійського полку на лівобережній частині Херсонської області, віддав їм накази про вчинення злочину проти цивільного населення.

В результаті цього 24 грудня 2023 року військовослужбовці РФ завдали масованих невибіркових ударів по середмістю Херсона у місцях масового скупчення людей, де відсутні будь-які воєнні об’єкти.

Російські снаряди поцілили по центральному ринку, торговельному центру, пункту видачі гуманітарної допомоги, лікарні та інших об’єктах цивільної інфраструктури обласного центру.

"У результаті цього загинуло 11 людей, поранення різного ступеня тяжкості отримали ще 64 мирних жителі", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Наказав обстріляти Херсон перед Новим роком. Підполковнику РФ оголосили підозру

Фото: російський підполковник

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 24 грудня 2023 року у наслідок обстрілу Херсона та області росіянами постраждали 68 мирних жителів.

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