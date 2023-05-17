Наказав обстріляти Херсон перед Новим роком. Підполковнику РФ оголосили підозру

Підполковник ЗС РФ віддав накази своїм підлеглим про вчинення злочину проти цивільного населення. В результаті цього під час обстрілу міста Херсон загинули 11 осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури командиру 8-го артилерійського полку берегової оборони 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту вмф рф заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України)", - сказано в повідомленні.

Як з'ясували слідчі, підполковник ЗС РФ, перебуваючи з підлеглими військовослужбовцями артилерійського полку на лівобережній частині Херсонської області, віддав їм накази про вчинення злочину проти цивільного населення.

В результаті цього 24 грудня 2023 року військовослужбовці РФ завдали масованих невибіркових ударів по середмістю Херсона у місцях масового скупчення людей, де відсутні будь-які воєнні об’єкти.

Російські снаряди поцілили по центральному ринку, торговельному центру, пункту видачі гуманітарної допомоги, лікарні та інших об’єктах цивільної інфраструктури обласного центру.

"У результаті цього загинуло 11 людей, поранення різного ступеня тяжкості отримали ще 64 мирних жителі", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Фото: російський підполковник