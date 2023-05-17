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Приказал обстрелять Херсон перед Новым годом. Подполковнику РФ объявили подозрение

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Украина, Среда 17 мая 2023 18:02
Приказал обстрелять Херсон перед Новым годом. Подполковнику РФ объявили подозрение Фото: подполковнику РФ объявили подозрение (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Подполковник ВС РФ отдал приказы своим подчиненным о совершении преступления против гражданского населения. В результате этого при обстреле Херсона погибли 11 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры командиру 8-го артиллерийского полка береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота вмф рф заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 43 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, подполковник ВС РФ находясь с подчиненными военнослужащими артиллерийского полка на левобережной части Херсонской области, отдал им приказы о совершении преступления против гражданского населения.

В результате этого 24 декабря 2023 г. военнослужащие РФ нанесли массированные неизбирательные удары по центру Херсона в местах массового скопления людей, где отсутствуют какие-либо военные объекты.

Российские снаряды попали по центральному рынку, торговому центру, пункту выдачи гуманитарной помощи, больнице и другим объектам гражданской инфраструктуры областного центра.

"В результате этого погибли 11 человек, ранения разной степени тяжести получили еще 64 мирных жителя", - рассказали в Офисе Генпрокурора.

Приказал обстрелять Херсон перед Новым годом. Подполковнику РФ объявили подозрение

Фото: российский подполковник

Ранее РБК-Украина сообщало, что 24 декабря 2023 года в результате обстрела Херсона и области россиянами пострадали 68 мирных жителей.

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