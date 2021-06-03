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Наказание за военные преступления: Рада разблокировала подписание закона

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Украина, Четверг 03 июня 2021 10:47
Наказание за военные преступления: Рада разблокировала подписание закона Фото: Рада разблокировала подписание закона о наказании за военные преступления (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада разблокировала подписание закона о наказании за военные преступления. Речь идет о законопроекте №2689.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

В парламент внесли проект постановления №2689-П об отмене результатов голосования за законопроект, однако депутаты ВР его не поддержали.

Таким образом закон теперь может подписать глава Рады Дмитрий Разумков и передать его на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

Документ дополняет ст. 8 Уголовного кодекса новой частью, которой вводится принцип универсальной юрисдикции в отношении агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.

В законе прописаны особенности уголовной ответственности военных командиров, других лиц, фактически действующих как военные командиры, и других начальников за соответствующие международные преступления.

Определены особенности уголовной ответственности за агрессию, геноцид, преступления против человечности и военные преступления; а также за преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Напомним, в конце мая Рада одобрила этот закон во втором чтении. За него проголосовали 248 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, данный закон за основу ВР приняла в сентябре 2020 года.

Так, с 26 ноября прошлого года Украина разрешила допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения Операции объединенных сил. Соответствующий закон вступил в силу.

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