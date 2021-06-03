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Покарання за військові злочини: Рада розблокувала підписання закону

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Україна, Четвер 03 червня 2021 10:47
Покарання за військові злочини: Рада розблокувала підписання закону Фото: Рада розблокувала підписання закону про покарання за військові злочини (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада розблокувала підписання закону про покарання за військові злочини. Йдеться про законопроект №2689.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

До парламенту внесли проект постанови №2689-П про скасування результатів голосування за законопроект, однак депутати ВР його не підтримали.

Таким чином закон тепер може підписати голова Ради Дмитро Разумков і передати його на підпис главі держави Володимиру Зеленському.

Документ доповнює ст. 8 Кримінального кодексу новою частиною, якою вводиться принцип універсальної юрисдикції щодо агресії, геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

У законі прописані особливості кримінальної відповідальності військових командирів, інших осіб, фактично діючих як військові командири, і інших начальників за відповідні міжнародні злочини.

Визначено особливості кримінальної відповідальності за агресію, геноцид, злочини проти людяності і військові злочини; а також за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Нагадаємо, в кінці травня Рада схвалила цей закон у другому читанні. За нього проголосували 248 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, цей закон за основу ВР прийняла у вересні 2020 року.

Так, з 26 листопада минулого року Україна дозволила допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у район проведення Операції об'єднаних сил. Відповідний закон набув чинності.

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