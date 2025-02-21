Наказали зруйнувати греблю у Харківській області: двом генералам РФ оголосили підозру

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру двом російським генералам. Вони наказали зруйнувати Оскільську греблю у Харківській області восени 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на вище військове командування Росії, яке організувало підрив і подальше знищення дамби Оскільського водосховища у Харківській області восени 2022 року", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами справи, командування цими діями здійснювали:

генерал-лейтенант Олег Цоков, командувач 20-ю загальновійськовою армією західного військового округу Росії;

генерал-лейтенант Олег Маковецький, командувач 6-ю армією Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони РФ.

Як встановили правоохоронці, за наказом Цокова 12 вересня 2022 року підпорядковані йому інженерно-саперні підрозділи замінували та підірвали щит першого затвору і дорожнього перекриття між будівлею ГЕС та галереєю стаціонарних механізмів.

Одночасно авіаційні групи росіян під командуванням Маковецького прикривали ворожих саперів з повітря.

Після цього з 13 по 30 вересня 2022 року російські бомбардувальники регулярно обстрілювали греблю фугасними та керованими авіабомбами типу ФАБ-250, ФАБ-500, ОФАБ-500ШЛ та КАБ-1500. Це призвело до неконтрольованого витоку води з акваторії водосховища на площі понад 120 квадратних кілометрів.

Ініційована Службою безпеки комплексна експертиза встановила факти завдання шкоди навколишньому природному середовищу на майже 4 млрд гривень.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Цокову та Маковецькому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ст. 441 (екоцид, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Також перевіряється інформація про можливу загибель Цокова на війні в Україні. Водночас його смерть не є підставою для припинення розслідування кримінального провадження.