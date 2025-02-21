Приказали разрушить плотину в Харьковской области: двум генералам РФ объявили подозрение

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении двум российским генералам. Они приказали разрушить Оскольскую плотину в Харьковской области осенью 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на высшее военное командование России, которое организовало подрыв и дальнейшее уничтожение дамбы Оскольского водохранилища в Харьковской области осенью 2022 года", - говорится в сообщении.

По материалам дела, командование этими действиями осуществляли:

генерал-лейтенант Олег Цоков, командующий 20-й общевойсковой армией западного военного округа России;

генерал-лейтенант Олег Маковецкий, командующий 6-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ.

Как установили правоохранители, по приказу Цокова 12 сентября 2022 года подчиненные ему инженерно-саперные подразделения заминировали и взорвали щит первого затвора и дорожного перекрытия между зданием ГЭС и галереей стационарных механизмов.

Одновременно авиационные группы россиян под командованием Маковецкого прикрывали вражеских саперов с воздуха.

После этого с 13 по 30 сентября 2022 года российские бомбардировщики регулярно обстреливали плотину фугасными и управляемыми авиабомбами типа ФАБ-250, ФАБ-500, ОФАБ-500ШЛ и КАБ-1500. Это привело к неконтролируемой утечке воды из акватории водохранилища на площади более 120 квадратных километров.

Инициированная Службой безопасности комплексная экспертиза установила факты нанесения ущерба окружающей среде на почти 4 млрд гривен.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Цокову и Маковецкому о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ст. 441 (экоцид, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Также проверяется информация о возможной гибели Цокова на войне в Украине. В то же время его смерть не является основанием для прекращения расследования уголовного производства.