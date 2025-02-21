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Приказали разрушить плотину в Харьковской области: двум генералам РФ объявили подозрение

Пятница 21 февраля 2025 15:56
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Приказали разрушить плотину в Харьковской области: двум генералам РФ объявили подозрение Фото: СБУ сообщила о заочном подозрении двум российским генералам (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении двум российским генералам. Они приказали разрушить Оскольскую плотину в Харьковской области осенью 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на высшее военное командование России, которое организовало подрыв и дальнейшее уничтожение дамбы Оскольского водохранилища в Харьковской области осенью 2022 года", - говорится в сообщении.

По материалам дела, командование этими действиями осуществляли:

  • генерал-лейтенант Олег Цоков, командующий 20-й общевойсковой армией западного военного округа России;
  • генерал-лейтенант Олег Маковецкий, командующий 6-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ.

Приказали разрушить плотину в Харьковской области: двум генералам РФ объявили подозрение

Как установили правоохранители, по приказу Цокова 12 сентября 2022 года подчиненные ему инженерно-саперные подразделения заминировали и взорвали щит первого затвора и дорожного перекрытия между зданием ГЭС и галереей стационарных механизмов.

Одновременно авиационные группы россиян под командованием Маковецкого прикрывали вражеских саперов с воздуха.

После этого с 13 по 30 сентября 2022 года российские бомбардировщики регулярно обстреливали плотину фугасными и управляемыми авиабомбами типа ФАБ-250, ФАБ-500, ОФАБ-500ШЛ и КАБ-1500. Это привело к неконтролируемой утечке воды из акватории водохранилища на площади более 120 квадратных километров.

Инициированная Службой безопасности комплексная экспертиза установила факты нанесения ущерба окружающей среде на почти 4 млрд гривен.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Цокову и Маковецкому о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 2 ст. 28, ст. 441 (экоцид, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Также проверяется информация о возможной гибели Цокова на войне в Украине. В то же время его смерть не является основанием для прекращения расследования уголовного производства.

Подозрения российским генералам

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанту Игорю Кириллову.

Он был ответственен за применение российскими войсками химического оружия на восточном и южном фронтах против украинских защитников.

Также российскому генерал-лейтенанту объявили подозрение за обстрелы Киева. Он, в частности, приказал нанести ракетный удар по детской больнице "Охматдет".

К тому же подозрение объявили российскому генералу Владимиру Селиверстову. Он командовал операцией, чтобы захватить Киев за три дня.

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