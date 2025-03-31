Наказали ударити "Іскандером" по драмтеатру у Чернігові: двом генералам РФ оголосили підозру

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру ще двом російським генералам, які причетні до ракетного удару по Чернігову 19 серпня 2023 року.

Внаслідок атаки по драматичному театру імені Тараса Шевченка загинули семеро мирних мешканців, зокрема шестирічна дитина, а понад 200 людей отримали поранення.

За даними слідства, безпосередній наказ на удар віддав генерал-лейтенант Михайло Зусько, перший заступник командувача-начальник штабу угруповання військ ЗС РФ "Захід".

Він діяв за вказівкою свого керівника – генерал-полковника Євгена Нікіфорова, який вже раніше отримав заочну підозру від СБУ.

Для реалізації злочинного наказу Зусько доручив начальнику управління ракетних військ угруповання, генерал-майору Олександру Драговаловському, нанести удар. Окупанти застосували ракету "Іскандер-М", випущену з Курської області РФ.

Окрім жертв серед цивільних, вибух пошкодив житлові будинки, адмінбудівлі та автомобілі містян.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Зуську та Драговаловському про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою.