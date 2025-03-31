RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Приказали ударить "Искандером" по драмтеатру в Чернигове: двум генералам РФ объявили подозрение

Фото: СБУ сообщила о заочном подозрении двум российским генералам (SecurSerUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении двум российским генералам. Они приказали ударить "Искандером" по драмтеатру в Чернигове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении еще двум российским генералам, которые причастны к ракетному удару по Чернигову 19 августа 2023 года.

В результате атаки по драматическому театру имени Тараса Шевченко погибли семь мирных жителей, в том числе шестилетний ребенок, а более 200 человек получили ранения.

По данным следствия, непосредственный приказ на удар отдал генерал-лейтенант Михаил Зусько, первый заместитель командующего-начальник штаба группировки войск ВС РФ "Запад".

Он действовал по указанию своего руководителя - генерал-полковника Евгения Никифорова, который уже ранее получил заочное подозрение от СБУ.

Для реализации преступного приказа Зусько поручил начальнику управления ракетных войск группировки, генерал-майору Александру Драговаловскому, нанести удар. Оккупанты применили ракету "Искандер-М", выпущенную из Курской области РФ.

Кроме жертв среди гражданских, взрыв повредил жилые дома, админздания и автомобили горожан.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Зусько и Драговаловскому о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Подозрения российским генералам

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанту Игорю Кириллову.

Он был ответственен за применение российскими войсками химического оружия на восточном и южном фронтах против украинских защитников.

Также российскому генерал-лейтенанту объявили подозрение за обстрелы Киева. Он, в частности, приказал нанести ракетный удар по детской больнице "Охматдет".

К тому же подозрение объявили российскому генералу Владимиру Селиверстову. Он командовал операцией, чтобы захватить Киев за три дня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияЧернигов