Приказали ударить "Искандером" по драмтеатру в Чернигове: двум генералам РФ объявили подозрение

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении двум российским генералам. Они приказали ударить "Искандером" по драмтеатру в Чернигове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении еще двум российским генералам, которые причастны к ракетному удару по Чернигову 19 августа 2023 года.
В результате атаки по драматическому театру имени Тараса Шевченко погибли семь мирных жителей, в том числе шестилетний ребенок, а более 200 человек получили ранения.
По данным следствия, непосредственный приказ на удар отдал генерал-лейтенант Михаил Зусько, первый заместитель командующего-начальник штаба группировки войск ВС РФ "Запад".
Он действовал по указанию своего руководителя - генерал-полковника Евгения Никифорова, который уже ранее получил заочное подозрение от СБУ.
Для реализации преступного приказа Зусько поручил начальнику управления ракетных войск группировки, генерал-майору Александру Драговаловскому, нанести удар. Оккупанты применили ракету "Искандер-М", выпущенную из Курской области РФ.
Кроме жертв среди гражданских, взрыв повредил жилые дома, админздания и автомобили горожан.
На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Зусько и Драговаловскому о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанту Игорю Кириллову.
Он был ответственен за применение российскими войсками химического оружия на восточном и южном фронтах против украинских защитников.
Также российскому генерал-лейтенанту объявили подозрение за обстрелы Киева. Он, в частности, приказал нанести ракетный удар по детской больнице "Охматдет".
К тому же подозрение объявили российскому генералу Владимиру Селиверстову. Он командовал операцией, чтобы захватить Киев за три дня.
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