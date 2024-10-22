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Наказали "підпалити Вроцлав": у Польщі російський диверсант дав свідчення

Фото: глава МЗС Польщі Радослав Сікорський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Вадим Ребрина

Затриманий у лютому у Польщі 51-річний громадянин України Сергій С. зізнався, що "російські служби наказали йому підпалити Вроцлав".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, яку цитує Wiadomosci.

За словами Сікорського, свідчення затриманого означають, що Кремль планував аналогічні дії по всій Європі.

"У нас є й інші подібні підпали по всій Європі, і ми знаємо про плани Росії щодо подальших підпалів. Завтра я оголошу рішення МЗС щодо цього", - сказав міністр.

Сергія С. затримали у середині лютого співробітники Служби внутрішньої безпеки. Чоловік, ймовірно, готувався до проведення диверсій у Вроцлаві, наприклад, до підпалу об'єктів, розташованих поблизу критичної інфраструктури. Повідомляється, що це мав бути лакофарбовий завод.

Нещодавно підозрюваний уклав угоду із прокуратурою. Проте окружний суд Вроцлава відхилив її. На думку суду, покарання у вигляді 3 років позбавлення волі є надто м'яким. За процедурою прокуратура має пред'явити новий обвинувальний висновок, а справа вестиметься у звичайному судовому порядку з допитом свідків та аналізом усіх доказів.

 

 

 

 

 

Нагадаємо, на початку вересня глава Служби зовнішньої розвідки Норвегії, віце-адмірал Нільс Андреас Стенсоенес, заявив, що Росія стала більш схильною до диверсій на критичній інфраструктурі, у тому числі на об'єктах нафтової та газової галузі, ніж рік тому.

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