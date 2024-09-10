У Норвегії знову заявили про зростання ризику диверсій з боку РФ

Глава Служби зовнішньої розвідки Норвегії, віце-адмірал Нільс Андреас Стенсоенес, заявив, що Росія стала більш схильною до диверсій на критичній інфраструктурі, у тому числі на об'єктах нафтової та газової галузі, ніж рік тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Голова Служби зовнішньої розвідки Норвегії заявив, що це пов'язано з тим, що Москва намагається протистояти західній підтримці України, стаючи сміливішою у своїх діях.

"Рівень ризику змінився. Ми вважаємо, що диверсія більш імовірна, і спостерігаємо акти саботажу в Європі, що свідчить про просування Росії в цьому напрямку", - сказав Стенсоенес в інтерв'ю Reuters на енергетичній конференції в Ставангері.

Видання зазначає, що Норвегія, як найбільший постачальник газу до Європи та значний експортер нафти, перебуває під постійною загрозою через підвищений ризик російських диверсій. І хоча Стенсоенес не надав конкретних подробиць щодо цих загроз, він підкреслив, що Росія, ставши "державою-ізгоєм", готова здійснювати більш ризиковані дії, хоча намагається уникати прямої конфронтації з НАТО.

Журналісти зауважили, що Росія продовжує відкидати такі звинувачення, називаючи їх нібито "залякуваннями" Заходу.

Російські диверсії в Норвегії

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, активність російських спецслужб у ЄС зросла. Зокрема росіяни почали загрожувати критичній інфраструктурі країн-членів Союзу. Перш за все такі ризики диверсій з боку РФ стосувалися енергетичної сфери.

Відомо, що норвезькі спецслужби неодноразово повідомляли про випадки підозрілої активності з боку РФ. Російські шпигуни здійснювали збір розвідувальної інформації та намагалися вчинити диверсії на нафтових і газових об'єктах.

Норвезькі офіційні особи постійно попереджають про високий ризик диверсій з боку Росії, які можуть призвести до серйозних наслідків для енергопостачання в Європі.

Інцидент із підривом на газопроводів Nord Stream у вересні 2022 року став одним із прикладів російських диверсій у Європі. Норвегія безпосередньо не постраждала від цих подій, однак ситуація, що склалася, значно посилила занепокоєння щодо системи безпеки на подібних об'єктах. Норвезькі спецслужби були залучені до розслідування інциденту.