Приказали "поджечь Вроцлав": в Польше российский диверсант дал признательные показания

Задержанный в феврале в Польше 51-летний гражданин Украины Сергей С. признался, что "российские службы приказали ему поджечь Вроцлав".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, которое цитирует Wiadomosci.
По словам Сикорского, показания задержанного свидетельствуют о том, что Кремль планировал аналогичные действия по всей Европе.
"У нас есть и другие подобные поджоги по всей Европе, и мы знаем о планах России по дальнейшим поджогам. Завтра я объявлю решения МИД по этому поводу", - сказал министр.
Сергея С. задержали в середине февраля сотрудники Службы внутренней безопасности. Мужчина предположительно готовился к проведению диверсий во Вроцлаве, например, к поджогу объектов, расположенных вблизи критической инфраструктуры. Сообщается, что это должен был быть лакокрасочный завод.
Недавно подозреваемый заключил соглашение с прокуратурой. Однако окружной суд Вроцлава отклонил его. По мнению суда, наказание в виде 3 лет лишения свободы является слишком мягким. По процедуре прокуратура должна предъявить новое обвинительное заключение, а дело будет вестись в обычном судебном порядке с допросом свидетелей и анализом всех доказательств.
Напомним, в начале сентября глава Службы внешней разведки Норвегии, вице-адмирал Нильс Андреас Стенсоенес, заявил, что Россия стала более подвержена диверсиям на критической инфраструктуре, в том числе на объектах нефтяной и газовой отрасли, чем год назад.
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