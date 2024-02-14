Наказали бомбити ядерну установки в Харкові. П'ятьом росіянам оголосили підозри

Спеціалізована екологічна прокуратура Харківської обласної прокуратури та СБУ встановили пʼятьох російських військовослужбовців, які надавали підлеглим злочинні накази на обстріли Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут", де розміщена єдина у світі ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" та сховище ядерних матеріалів.

Фото: росіянам оголосили про підозри (t.me/prokuratura_kharkiv) Служба безпеки зібрала доказову базу на командувачів російських військ, які причетні до спроби вчинення екоциду вХарківській області. За даними СБУ, мова йде про: керівника Західного військового округу збройних сил Росії, генерал-полковника Олександра Журавльова і чотирьох його підлеглих:

⁠генерал-лейтенанта Олега Маковецького, командувача 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони;

⁠генерал-лейтенанта Владислава Єршова - командувача 6-ю загальновійськовою армією;

полковника Павла Пілюкова - командира 45-ї артилерійської бригади великої потужності;

⁠полковника Євгена Геращенка - командира 79-ї гвардійської реактивної артилерійської Новозибківської бригади.

"Наскільки нам відомо, це буде перший у світі випадок кримінального переслідування за злочин екоциду, вчинений під час війни. За наявною інформацією, підозрюваний командир також був причетний до злочинів у Сирії. Тоді він не поніс відповідальності, і тепер воює проти України", - зазначив генпрокурор Андрій Костін.

За даними слідства, у 2022 році по даному ядерному об'єкту було завдано 74 удари різними видами зброї, включно з авіаційними бомбами та касетними боєприпасами.

"Ці атаки не були випадковими. За висновками розслідування, політичне та військове керівництво держави-агресора добре знало про існування та розташування цієї ядерної установки", - повідомив Костін.

Нагадаємо, ми повідомляли, що 10 березня 2022 року в Харкові російські військові здійснили бомбардування дослідницької ядерної установки центру "Харківський фізико-технічний інститут".

Вже в листопаді того ж року МАГАТЕ провело спільну експертну перевірку щодо додержання гарантій з ядерної безпеки у Харківському науково-дослідному центрі "Харківський фізико-технічний інститут", який був сильно пошкоджений обстрілами російських окупантів.

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