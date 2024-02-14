Наказали бомбити ядерну установки в Харкові. П'ятьом росіянам оголосили підозри
Пʼятьом російським військовим командувачам, які наказували обстрілювати Харківський фізико-технічний інститут оголошено підозри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру, Службу безпеки України та Офіс генерального прокурора.
Спеціалізована екологічна прокуратура Харківської обласної прокуратури та СБУ встановили пʼятьох російських військовослужбовців, які надавали підлеглим злочинні накази на обстріли Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут", де розміщена єдина у світі ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" та сховище ядерних матеріалів.
Фото: росіянам оголосили про підозри (t.me/prokuratura_kharkiv)
Служба безпеки зібрала доказову базу на командувачів російських військ, які причетні до спроби вчинення екоциду вХарківській області. За даними СБУ, мова йде про:
- керівника Західного військового округу збройних сил Росії, генерал-полковника Олександра Журавльова і чотирьох його підлеглих:
- генерал-лейтенанта Олега Маковецького, командувача 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони;
- генерал-лейтенанта Владислава Єршова - командувача 6-ю загальновійськовою армією;
- полковника Павла Пілюкова - командира 45-ї артилерійської бригади великої потужності;
- полковника Євгена Геращенка - командира 79-ї гвардійської реактивної артилерійської Новозибківської бригади.
"Наскільки нам відомо, це буде перший у світі випадок кримінального переслідування за злочин екоциду, вчинений під час війни. За наявною інформацією, підозрюваний командир також був причетний до злочинів у Сирії. Тоді він не поніс відповідальності, і тепер воює проти України", - зазначив генпрокурор Андрій Костін.
За даними слідства, у 2022 році по даному ядерному об'єкту було завдано 74 удари різними видами зброї, включно з авіаційними бомбами та касетними боєприпасами.
"Ці атаки не були випадковими. За висновками розслідування, політичне та військове керівництво держави-агресора добре знало про існування та розташування цієї ядерної установки", - повідомив Костін.
Нагадаємо, ми повідомляли, що 10 березня 2022 року в Харкові російські військові здійснили бомбардування дослідницької ядерної установки центру "Харківський фізико-технічний інститут".
Вже в листопаді того ж року МАГАТЕ провело спільну експертну перевірку щодо додержання гарантій з ядерної безпеки у Харківському науково-дослідному центрі "Харківський фізико-технічний інститут", який був сильно пошкоджений обстрілами російських окупантів.
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