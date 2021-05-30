Накануне приговора. Под Офисом президента протестовали в поддержку Стерненко

Акция в поддержку Стерненко под Офисом президента прошла мирно. Собравшиеся скандировали лозунги за его освобождение и прекращение уголовного преследования. Они держали в руках плакаты с соответствующими призывами. Одно из центральных мест занимал плакат, на котором изображены Владимир Зеленский и президент Беларуси Александр Лукашенко. Под их портретами надпись: "Тебе не идет диктатура".

Под конец акции участники собрали слово "справедливость", а сам Стерненко присоединился к ним по телефону.

Перед завершением акции организаторы призвали следить за завтрашним судебным заседанием и находиться в готовности вновь выйти на протест.

Акции также прошли в Ровно, Виннице, Львове, Днепре, Кропивницком, Харькове, Запорожье и Ивано-Франковске. По сравнению с митингом в Киеве они были немногочисленными.

Фото: акция в поддержку Стерненко под Офисом президента (Витлай Носач, РБК-Украина)