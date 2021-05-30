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Напередодні вироку. Під офісом президента протестували на підтримку Стерненка

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Київ, Неділя 30 травня 2021 19:40
Напередодні вироку. Під офісом президента протестували на підтримку Стерненка Фото: акція на підтримку Стерненка під офісом президента (Вітлай Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У неділю, 30 травня, в Києві та низці українських міст пройшли мітинги на підтримку Сергія Стерненка. Головна акція проходила в столиці біля офісу президента. Цього разу мітингувальники не палили фаєра, не кидали шумові гранати і не розмальовували стіни резиденції глави держави.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Акція на підтримку Стерненка під офісом президента пройшла мирно. Присутні скандували гасла за його звільнення і припинення кримінального переслідування. Вони тримали в руках плакати з відповідними закликами. Одне з центральних місць займав плакат, на якому зображені Володимир Зеленський і президент Білорусі Олександр Лукашенко. Під їхніми портретами напис:"тобі не йде диктатура".

Під кінець акції учасники зібрали слово" справедливість", а сам Стерненко приєднався до них телефоном.

Перед завершенням акції організатори закликали стежити за завтрашнім судовим засіданням і перебувати в готовності знову вийти на протест.

Акції також пройшли в Рівному, Вінниці, Львові, Дніпрі, Кропивницькому, Харкові, Запоріжжі та Івано-Франківську. У порівнянні з мітингом у Києві вони були нечисленними.

Фото: акція на підтримку Стерненка під офісом президента (Вітлай Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, у квітні Стерненко випустили з-під варти під домашній арешт. До цього Приморський районний суд Одеси 23 лютого засудив його до семи років і трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Але на час розгляду апеляції на вирок його все-таки випустили з СІЗО.

Відзначимо 20 березня під Офісом президента в Києві пройшла акція на підтримку Сергія Стерненко. Того разу мітингувальники палили фаєри, кидали петарди та шумові гранати. Також вони облили фарбою будівлю резиденції глави держави, при цьому, написавши "Волю Стерненко". Крім того, демонстранти підпалили табличку з написом "Офіс президента", вибили скло в двері і кинули туди фаєр.

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