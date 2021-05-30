Напередодні вироку. Під офісом президента протестували на підтримку Стерненка

У неділю, 30 травня, в Києві та низці українських міст пройшли мітинги на підтримку Сергія Стерненка. Головна акція проходила в столиці біля офісу президента . Цього разу мітингувальники не палили фаєра, не кидали шумові гранати і не розмальовували стіни резиденції глави держави.

Акція на підтримку Стерненка під офісом президента пройшла мирно. Присутні скандували гасла за його звільнення і припинення кримінального переслідування. Вони тримали в руках плакати з відповідними закликами. Одне з центральних місць займав плакат, на якому зображені Володимир Зеленський і президент Білорусі Олександр Лукашенко. Під їхніми портретами напис:"тобі не йде диктатура".

Під кінець акції учасники зібрали слово" справедливість", а сам Стерненко приєднався до них телефоном.

Перед завершенням акції організатори закликали стежити за завтрашнім судовим засіданням і перебувати в готовності знову вийти на протест.

Акції також пройшли в Рівному, Вінниці, Львові, Дніпрі, Кропивницькому, Харкові, Запоріжжі та Івано-Франківську. У порівнянні з мітингом у Києві вони були нечисленними.

Фото: акція на підтримку Стерненка під офісом президента (Вітлай Носач, РБК-Україна)