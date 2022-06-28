Накануне получил письмо. Стали известны подробности похищения мэра Херсона

"Сегодня утром мэр Херсона Колыхаев Игорь приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома. Как только он вышел из машины, его сразу задержали вооруженные военные Росгвардии и, скорее всего, ФСБ", - рассказала она.

По ее словам оккупанты изъяли жесткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы, искали документы.

"Все это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооружённой охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус и увезли", - рассказала она.

По мнению Ляшевской, арест Колыхаева связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями.

"Несколько дней назад Колыхаев получил письмо от "новоназначенного" мэра, где тот приглашал его обсудить будущую "организацию взаимодействия". За отказ от встречи пригрозил арестом. Колыхаев не пошел. Я опасаюсь за жизнь Игоря Колыхаева", - добавила она.