Накануне получил письмо. Стали известны подробности похищения мэра Херсона

Появились подробности похищения мэра Херсона Игоря Колыхаева. Его еще утром увезли в неизвестном направлении оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление его советницы Галины Ляшевской.
"Сегодня утром мэр Херсона Колыхаев Игорь приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома. Как только он вышел из машины, его сразу задержали вооруженные военные Росгвардии и, скорее всего, ФСБ", - рассказала она.
По ее словам оккупанты изъяли жесткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы, искали документы.
"Все это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооружённой охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус и увезли", - рассказала она.
По мнению Ляшевской, арест Колыхаева связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями.
"Несколько дней назад Колыхаев получил письмо от "новоназначенного" мэра, где тот приглашал его обсудить будущую "организацию взаимодействия". За отказ от встречи пригрозил арестом. Колыхаев не пошел. Я опасаюсь за жизнь Игоря Колыхаева", - добавила она.
Как сообщалось, в апреле в Херсоне российские оккупанты похитили бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Андрея Путилова.
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