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Накануне получил письмо. Стали известны подробности похищения мэра Херсона

Фото: мэр Херсона Игорь Колыхаев (khersonci.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Появились подробности похищения мэра Херсона Игоря Колыхаева. Его еще утром увезли в неизвестном направлении оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление его советницы Галины Ляшевской.

"Сегодня утром мэр Херсона Колыхаев Игорь приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома. Как только он вышел из машины, его сразу задержали вооруженные военные Росгвардии и, скорее всего, ФСБ", - рассказала она.

По ее словам оккупанты изъяли жесткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы, искали документы.

"Все это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооружённой охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус и увезли", - рассказала она.

По мнению Ляшевской, арест Колыхаева связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями.

"Несколько дней назад Колыхаев получил письмо от "новоназначенного" мэра, где тот приглашал его обсудить будущую "организацию взаимодействия". За отказ от встречи пригрозил арестом. Колыхаев не пошел. Я опасаюсь за жизнь Игоря Колыхаева", - добавила она.

Как сообщалось, в апреле в Херсоне российские оккупанты похитили бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Андрея Путилова.

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Херсон