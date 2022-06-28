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Напередодні отримав листа. Стали відомі подробиці викрадення мера Херсона

Фото: мер Херсона Ігор Колихаєв (khersonci.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилися подробиці викрадення мера Херсона Ігоря Колихаєва. Його ще вранці відвезли у невідомому напрямку окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву його радниці Галини Ляшевської.

"Сьогодні вранці мер Херсона Колигаєв Ігор приїхав до однієї з комунальних установ, де працювали співробітники міськвиконкому, що залишилися. Як тільки він вийшов з машини, його одразу затримали озброєні військові Росгвардії і, швидше за все, ФСБ", - розповіла вона.

За її словами, окупанти вилучили жорсткі диски з комп'ютерів, розкрили всі сейфи, шукали документи.

"Весь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті в наручниках під озброєною охороною. Після обшуку Колихаєва посадили в автобус та вивезли", - розповіла вона.

На думку Ляшевської, арешт Колихаєва пов'язаний із його відмовою співпрацювати з окупаційною владою.

"Кілька днів тому Колихаєв отримав листа від "новопризначеного" мера, де той запрошував його обговорити майбутню "організацію взаємодії". За відмову від зустрічі пригрозив арештом. Колихаєв не пішов. Я побоююся за життя Ігоря Колихаєва", - додала вона.

Як повідомлялось, у квітні у Херсоні російські окупанти викрали колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Путілова.

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Херсон