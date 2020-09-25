Наибольшие потери во время карантина понесли микропредприятия, - исследование

Меры правительства Украины во время "жесткого" карантина больше всего повлияли на микропредприятия - более 70% респондентов ответили, что карантинные мероприятия очень сильно ограничили их деятельность. Каждое четвертое микропредприятие было ограничено в своей деятельности частично.

Об этом свидетельствуют данные исследования компании Info Sapiens.

Среди малых и средних предприятий также больше половины опрошенных (56% и 53% соответственно) оценили ограничения как "очень сильные", а частичным ограничениям подверглись 35% малых и 38% средних предприятий.

Доля ММСП, которые не почувствовали ограничений, колеблется между 5% для малого и микробизнеса и 9% для среднего бизнеса.

Как отмечают социологи, этот вывод подтверждается результатами количественного опроса: наибольшее влияние ощутили предприятия сферы публичных услуг (90% отметили, что карантинные мероприятия очень сильно ограничили их деятельность). Наименьшим ограничениям подверглись предприятия сферы сельского хозяйства, информационных технологий и строительства, однако и в этих сферах очень сильное ограничение почувствовали 42%, 48% и 54% предпринимателей соответственно.

Если по состоянию на конец первого квартала 2020 года большинство предприятий характеризовали свой этап развития как "стабильный", то по состоянию на середину третьего квартала (на момент опроса) доля "стабильных" предприятий сократилась вдвое (с 66% до 32%). Доля предприятий на этапе спада или даже закрытия возросла на порядок (с 7% до 59%). Наиболее пессимистические настроения у представителей микробизнеса - 60% респондентов оценивают текущее положение как спад, тогда как среди среднего бизнеса доля таких оценок составляет 42%. Также значительно сократилась доля предприятий, которые оценивают свой этап развития как "рост" (с 25% до 5%).

Опрос руководителей и владельцев микро-, малого и среднего бизнеса в Украине провела компания Info Sapiens. Метод сбора информации - количественный опрос микро-, малых и средних предприятий (ММСП); инструмент сбора информации - опрос методом компьютеризированных телефонных интервью (CATI).

Относительно влияния мероприятий "адаптивного" карантина, то эти ограничения оценили как "очень сильные" 22% микро-, 17% малых и 10% средних предприятий. Большинство же респондентов оценили влияние ограничений как "частичные".

Объем выборки: 1008 интервью с микро-, малыми и средними предприятиями (ММСП), из них 506 интервью с ФЛП и 502 интервью с юридическими лицами. Такой объем выборки обеспечивает предельную теоретическую погрешность на уровне не более 3,1% для выборки в целом и на уровне не более 4,4% отдельно для ФЛП и юридических лиц (с доверительной вероятностью 95%).

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", половина украинцев против жесткого карантина при второй волне эпидемии.

Напомним, министр экономики Игорь Петрашко сказал в интервью РБК-Украина, что правительство Украины отдает предпочтение точечному реагированию на вспышки эпидемии в случае второй волны COVID-19 и полного закрытия бизнеса не планируется.