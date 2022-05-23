"Рекорд" тревог за 3 месяца. В Днепропетровской области сегодня четыре "прилета"

Сегодня, 23 мая, в Днепропетровской области наибольшее количество тревог с начала войны с Россией. Российские войска нанесли по региону четыре ракетных удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука .

"Наверное, сегодня Днепропетровская область пережила больше воздушных тревог в течение одного дня за последние три месяца. Сегодня у нас сразу несколько "прилетов", - написал Лукашук в своем Telegram-канале.

По его словам, один ракетный удар пришелся по Павлограду. Еще три - по Синельниковскому району. Информация о пострадавших и масштабах разрушений выясняется.

Кроме того, сегодня оккупанты обстреляли села Ганновка и Малая Костромка Криворожского района. В результате атаки никто не пострадал.