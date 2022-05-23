Найбільша кількість тривог за 3 місяці. У Дніпропетровській області сьогодні чотири "прильоти"

"Напевно, сьогодні Дніпропетровська область пережила більше повітряних тривог протягом одного дня за останні три місяці. Сьогодні у нас відразу кілька "прильотів", - написав Лукашук у своєму Telegram-каналі.

За його словами, один ракетний удар припав по Павлограду. Ще три - по Синельниківському району. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань з'ясовується.

Крім того, сьогодні окупанти обстріляли села Ганнівка і Мала Костромка Криворізького району. В результаті атаки ніхто не постраждав.

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Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резничеко повідомив, що ракети вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах. Він додав, що завдано серйозних пошкоджень коліям та електромережі.

"Коли відновимо рух, поки що незрозуміло", - зазначив він.

За його словами, внаслідок ракетного удару пошкоджені дахи та вибиті вікна у 12 будинках. Загиблих та постраждалих немає.