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Найбільша кількість тривог за 3 місяці. У Дніпропетровській області сьогодні чотири "прильоти"

Фото: росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровській області 23 травня (t.me/Tsaplienko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 23 травня, в Дніпропетровській області найбільша кількість тривог з початку війни з Росією. Російські війська завдали по регіону чотири ракетні удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

"Напевно, сьогодні Дніпропетровська область пережила більше повітряних тривог протягом одного дня за останні три місяці. Сьогодні у нас відразу кілька "прильотів", - написав Лукашук у своєму Telegram-каналі.

За його словами, один ракетний удар припав по Павлограду. Ще три - по Синельниківському району. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань з'ясовується.

Крім того, сьогодні окупанти обстріляли села Ганнівка і Мала Костромка Криворізького району. В результаті атаки ніхто не постраждав.

Оновлено

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резничеко повідомив, що ракети вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах. Він додав, що завдано серйозних пошкоджень коліям та електромережі.

"Коли відновимо рух, поки що незрозуміло", - зазначив він.

За його словами, внаслідок ракетного удару пошкоджені дахи та вибиті вікна у 12 будинках. Загиблих та постраждалих немає.

Як повідомили в Офісі генпрокурора України, населені пункти Криворізького району обстріляли забороненими касетними боєприпасами. За даним фактом порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, вчора окупанти завдали ракетного удару по Павлоградському району, потрапивши в річку Самару.

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