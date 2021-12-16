Наибольшая поддержка в Киеве - у партии "УДАР Виталия Кличко", - опрос

Отвечая на вопрос "Если бы выборы в городской совет проводились в ближайшее время, за какую партию вы бы проголосовали?", 19,1% респондентов назвали партию "УДАР Виталия Кличко".

На второй позиции в рейтинге оказалась партия "Европейская солидарность" с 16,7% поддержки. За "Слугу народа" на выборах в горсовет готовы отдать свои голоса только 11,7% киевлян.

Кроме этих партий, преодолеть проходной барьер на выборах в Киевсовет могли бы "Разумная политика" Разумкова и Партия Притулы, которые имеют поддержку на уровне 8,2% и 6,5% соответственно.

В опросе группы "Рейтинг", который проводился с 10 по 12 декабря, приняли участие 2 тыс. жителей столицы старше 18 лет. Опрос проходил в виде телефонных интервью с использованием компьютера (способом CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.