Найбільшу підтримку в Києві має партія "УДАР Віталія Кличка", - опитування

Відповідаючи на запитання "Якби вибори до міської ради проводилися найближчим часом, за яку партію ви би проголосували?", 19,1% респондентів назвали партію "УДАР Віталія Кличка".

На другій позиції в рейтингу опинилася партія "Європейська солідарність" з 16,7% підтримки. За "Слугу народу" на виборах до міськради готові віддати свої голоси лише 11,7% киян.

Крім цих партій, подолати прохідний бар’єр на виборах до Київради могли б "Розумна політика" Разумкова та Партія Притули, які мають підтримку на рівні 8,2% та 6,5% відповідно.

В опитуванні групи "Рейтинг", яке проводилося з 10 до 12 грудня, взяли участь 2 тис. мешканців столиці старше 18 років. Опитування проходило у вигляді телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (методом CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Статистична похибка не перевищує 2,2%.