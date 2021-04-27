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Наибольшая авианосная группа ВМС Великобритании отправляется в поход: доплывут до Черного моря

Автор: Наталья Скороход

Крупнейшая в истории Королевских ВМС Великобритании авианосная ударная группа отправляется в поход в Индо-Тихоокеансий регион. Корабли посетят более 40 стран и доплывут до Черного моря.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Корабли пройдут 26 тысяч миль в течение 28 недель, посетят более 40 стран, включая Индию, Японию, Республику Корея и Сингапур. Они примут участие в международных учениях и операциях.

в учениях НАТО, таких как Exercise Steadfast Defender, и окажет поддержку операции НАТО Sea Guardian и операциям по обеспечению безопасности в Черном море.

Напомним, Великобритания отправляет корабли в Черное море, чтоб поддержать Украину. Корабли отправят в мае.

Ранее сообщалось, что Украина и Великобритания обсудили развитие военного сотрудничества между странами.

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