Наибольшая авианосная группа ВМС Великобритании отправляется в поход: доплывут до Черного моря

Крупнейшая в истории Королевских ВМС Великобритании авианосная ударная группа отправляется в поход в Индо-Тихоокеансий регион. Корабли посетят более 40 стран и доплывут до Черного моря.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании .

Корабли пройдут 26 тысяч миль в течение 28 недель, посетят более 40 стран, включая Индию, Японию, Республику Корея и Сингапур. Они примут участие в международных учениях и операциях.

в учениях НАТО, таких как Exercise Steadfast Defender, и окажет поддержку операции НАТО Sea Guardian и операциям по обеспечению безопасности в Черном море.