Найбільша авіаносна група ВМС Великобританії відправляється в похід: допливуть до Чорного моря

Найбільша в історії Королівських ВМС Великобританії авіаносна ударна група відправляється в похід в Індо-Тихоокеанський регіон. Кораблі відвідають понад 40 країн і допливуть до Чорного моря.
Кораблі пройдуть 26 тисяч миль протягом 28 тижнів, відвідають понад 40 країн, включаючи Індію, Японію, Республіку Корея і Сінгапур. Вони візьмуть участь у міжнародних навчаннях та операціях.
у навчаннях НАТО, таких як Exercise Steadfast Defender, і надасть підтримку операції НАТО Sea Guardian і операціям із забезпечення безпеки в Чорному морі.
Нагадаємо, Великобританія відправляє кораблі в Чорне море, щоб підтримати Україну. Кораблі відправлять у травні.
Раніше повідомлялося, що Україна і Великобританія обговорили розвиток військового співробітництва між країнами.