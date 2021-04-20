Британия и Украина договорились о расширении военной учебно-тренировочной операции
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в ходе визита в Великобританию обсуждал развитие военного сотрудничества между странами. В частности, были достигнуты договоренности о расширении учебно-тренировочной операции “ORBITAL”.
Стороны подписали соответствующее техническое соглашение. Это создает дополнительные возможности подготовки Военно-морских сил (ВМС), Сухопутных войск, Воздушных сил и Сил специальных операций.
Также сообщается, что в рамках двустороннего военного сотрудничества военнослужащими Вооруженных сил Великобритании было подготовлено более 20 тысяч военнослужащих ВСУ.
“Британская сторона также возглавляет инициативу подготовки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и поддерживает оборонную реформу в Украине”, - отметил Начальник штаба обороны Великобритании.
Ранее в Минобороны Британии заявляли, что заинтересованы в том, чтобы делиться с Украиной военными технологиями, опытом и быть партнером.
РБК-Украина писало, что в Минобороны назвали перечень учений НАТО, к которым присоединится Украина.