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Британия и Украина договорились о расширении военной учебно-тренировочной операции

Новина українською → Вторник 20 апреля 2021 22:04
Британия и Украина договорились о расширении военной учебно-тренировочной операции Фото: начальником штаба обороны Британии Николас Картер и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак (укр facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: РБК-Украина

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в ходе визита в Великобританию обсуждал развитие военного сотрудничества между странами. В частности, были достигнуты договоренности о расширении учебно-тренировочной операции “ORBITAL”.

Об этом сообщает пресс-центр генштаба ВСУ.

Стороны подписали соответствующее техническое соглашение. Это создает дополнительные возможности подготовки Военно-морских сил (ВМС), Сухопутных войск, Воздушных сил и Сил специальных операций.

Также сообщается, что в рамках двустороннего военного сотрудничества военнослужащими Вооруженных сил Великобритании было подготовлено более 20 тысяч военнослужащих ВСУ.

“Британская сторона также возглавляет инициативу подготовки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и поддерживает оборонную реформу в Украине”, - отметил Начальник штаба обороны Великобритании.

Ранее в Минобороны Британии заявляли, что заинтересованы в том, чтобы делиться с Украиной военными технологиями, опытом и быть партнером.

РБК-Украина писало, что в Минобороны назвали перечень учений НАТО, к которым присоединится Украина.

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