Британия и Украина договорились о расширении военной учебно-тренировочной операции

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в ходе визита в Великобританию обсуждал развитие военного сотрудничества между странами. В частности, были достигнуты договоренности о расширении учебно-тренировочной операции “ORBITAL”.

Стороны подписали соответствующее техническое соглашение. Это создает дополнительные возможности подготовки Военно-морских сил (ВМС), Сухопутных войск, Воздушных сил и Сил специальных операций.

Также сообщается, что в рамках двустороннего военного сотрудничества военнослужащими Вооруженных сил Великобритании было подготовлено более 20 тысяч военнослужащих ВСУ.

“Британская сторона также возглавляет инициативу подготовки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и поддерживает оборонную реформу в Украине”, - отметил Начальник штаба обороны Великобритании.