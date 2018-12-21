Найбільш поширена ідентифікація українців - національно-демократична

Фото: Об'єднавчий собор (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більшість українців поки не визначилися зі своєю ідеологічною ідентифікацією

Найбільш поширеною ідентифікацію серед українців є національно-демократична (11,5%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування, яке проводилося на замовлення Інституту соціології НАН України.

Наступними за популярністю у вересні 2018 року виявились соціал-демократична (9,7%) та соціалістична (7,3%) ідентифікації.

Варіант комуністична обрали 3,4% респондентів, націоналістична - 3,1%, християнсько-демократична - 2,9%.

Лібералів в Україні 2,5%, зелених - 2%.

Таким чином, зі своєю ідентифікацією визначилися лише 43,5%. Решта 57,5% громадян не розуміються на цих течіях або ще не визначилися.

dif.org.ua

Опитування проводилося на замовлення Інституту соціології НАН України 13-29 вересня 2018 року. Польовий етап дослідження здійснював Благодійний фонд "Інтелектуальна перспектива". Усього було опитано 1800 респондентів в усіх регіонах України, за винятком окупованих Росією територій.

Нагадаємо, що за даними опитування Центру Разумкова, відносна більшість українців (48%) не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року: "ні" відповіли 31% респондентів, "скоріше ні" - 17%.

Відзначимо, що за даними опитування Центру Разумкова, дві третини (66%) українців проти відновлення Радянського Союзу.