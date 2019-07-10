Зеленский остается лидером симпатий, Порошенко возглавил антирейтинг, - КМИС

Президент Украины Владимир Зеленский является безоговорочным лидером народного доверия граждан Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного с 25 июня по 7 июля.

По данным опроса, к Зеленскому положительно относятся 67,8% от тех граждан, которые знают о нем, а баланс доверия-недоверия составляет 59,8%. Дальше идут близкие соратники президента: лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков (баланс +40,9%) и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук (+24,6%).

На четвертом городе по балансу доверия-недоверия находится лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко (+23,1%).

На противоположном полюсе находятся министр внутренних Арсен Аваков (-48,7%) и пятый президент Украины Петр Порошенко (-58,1%).

dif.org.ua

Опрос КМИС был проведен с 25 июня по 7 июля 2019 года среди 2004 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%. Заказчик опроса не указан.

Отметим, по данным опроса КМИС, политическая партия "Голос", лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, не преодолеет 5%-ый барьер и не пройдет в Раду на досрочных парламентских выборах 21 июля.

Напомним, по данным опроса КМИС, большинство украинцев в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского ожидают от него снижения тарифов на коммунальные услуги.