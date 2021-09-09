Находился в розыске Интерпола: в Одесской области задержали боевика ИГИЛ
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Одесской области боевика ИГИЛ, который находился в розыске по линии Интерпола.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сообщается, что выходец из Центральной Азии был завербован боевиками ИГИЛ в Турции. Он находился в розыске за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.
"Скрываясь от правоохранительных органов, иностранец прибыл в Украину. Находился в нашем государстве с нарушением требований миграционного законодательства", - говорится в сообщении.
Мужчине избрали меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.
Операция по розыску и задержанию проводилась совместно с Национальным центральным бюро Интерпола в Украине.
Фото: в Одесской области задержали боевика ИГИЛ (фото ssu.gov.ua)