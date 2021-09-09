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Находился в розыске Интерпола: в Одесской области задержали боевика ИГИЛ

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Одесская область, Четверг 09 сентября 2021 16:25
Находился в розыске Интерпола: в Одесской области задержали боевика ИГИЛ Фото: правоохранители задержали боевика ИГИЛ (ssu.gov.ua)
Автор: Тиберий Юрик

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Одесской области боевика ИГИЛ, который находился в розыске по линии Интерпола.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что выходец из Центральной Азии был завербован боевиками ИГИЛ в Турции. Он находился в розыске за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.

"Скрываясь от правоохранительных органов, иностранец прибыл в Украину. Находился в нашем государстве с нарушением требований миграционного законодательства", - говорится в сообщении.

Мужчине избрали меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Операция по розыску и задержанию проводилась совместно с Национальным центральным бюро Интерпола в Украине.

Находился в розыске Интерпола: в Одесской области задержали боевика ИГИЛФото: в Одесской области задержали боевика ИГИЛ (фото ssu.gov.ua)

Напомним, что Пентагон рассматривает возможность сотрудничества с "Талибаном" для борьбы с террористами "Исламского государства".

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Одесса ИГИЛ
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