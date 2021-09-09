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Перебував у розшуку Інтерполу: в Одеській області затримали бойовика ІДІЛ

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Одеська область, Четвер 09 вересня 2021 16:25
Перебував у розшуку Інтерполу: в Одеській області затримали бойовика ІДІЛ Фото: правоохоронці затримали бойовика ІДІЛ (ssu.gov.ua)
Автор: Тіберій Юрик

Служба безпеки України (СБУ) затримала в Одеській області бойовика ІДІЛ, який перебував у розшуку по лінії Інтерполу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що вихідець із Центральної Азії був завербований бойовтками ІДІЛ у Туреччині. Він знаходився у розшуку за вчинення злочинів, пов’язаних із фінансуванням терористичної діяльності.

"Переховуючись від правоохоронних органів, іноземець прибув до України. Перебував у нашій державі із порушенням вимог міграційного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Операція із розшуку і затримання проводилась спільно з Національним центральним бюро Інтерполу в Україні.

Перебував у розшуку Інтерполу: в Одеській області затримали бойовика ІДІЛФото: в Одеськый області затримали бойовика ІДІЛ (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, що Пентагон розглядає можливість співпраці з "Талібаном" для боротьби з терористами "Ісламської держави".

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