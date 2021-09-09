Перебував у розшуку Інтерполу: в Одеській області затримали бойовика ІДІЛ
Служба безпеки України (СБУ) затримала в Одеській області бойовика ІДІЛ, який перебував у розшуку по лінії Інтерполу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Повідомляється, що вихідець із Центральної Азії був завербований бойовтками ІДІЛ у Туреччині. Він знаходився у розшуку за вчинення злочинів, пов’язаних із фінансуванням терористичної діяльності.
"Переховуючись від правоохоронних органів, іноземець прибув до України. Перебував у нашій державі із порушенням вимог міграційного законодавства", - йдеться в повідомленні.
Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.
Операція із розшуку і затримання проводилась спільно з Національним центральним бюро Інтерполу в Україні.
Фото: в Одеськый області затримали бойовика ІДІЛ (ssu.gov.ua)