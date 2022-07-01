Перебував у міжнародному розшуку. У Києві затримали росіянина

Контррозвідка СБУ затримала громадянина Росії, якого вже два роки шукає Інтерпол. Зловмисник переховувався в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

В СБУ встановили, що росіянин переховується в Україні, щоб уникнути кримінальної відповідальності від правоохоронців Литовської Республіки.

Чоловіка оголосили в міжнародний розшук за скоєння тяжких злочинів, пов'язаних з фінансовими оборудками.

"Зловмисник намагався легалізуватися в Хмельницькому. Однак після того, як його задум провалився, він зник і "заліг" в Києві, де його і затримала СБУ", - йдеться в повідомленні.