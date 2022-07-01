ru ua
Пт, 01 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Перебував у міжнародному розшуку. У Києві затримали росіянина

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 01 липня 2022 09:53
Перебував у міжнародному розшуку. У Києві затримали росіянина Фото: СБУ затримала росіянина, якого розшукує Інтерпол (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Контррозвідка СБУ затримала громадянина Росії, якого вже два роки шукає Інтерпол. Зловмисник переховувався в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

В СБУ встановили, що росіянин переховується в Україні, щоб уникнути кримінальної відповідальності від правоохоронців Литовської Республіки.

Чоловіка оголосили в міжнародний розшук за скоєння тяжких злочинів, пов'язаних з фінансовими оборудками.

"Зловмисник намагався легалізуватися в Хмельницькому. Однак після того, як його задум провалився, він зник і "заліг" в Києві, де його і затримала СБУ", - йдеться в повідомленні.

В даний час вирішується питання про екстрадицію зловмисника. Також перевіряється можлива причетність затриманого до скоєння злочинів в Україні.

Нагадаємо, раніше у Львівській області СБУ викрила росіянина, який допомагав окупантам. Зокрема, чоловік поширював матеріал з підтримкою війни в Україні.

Також повідомлялося, що в Харківській області СБУ взяла в полон 11 російських снайперів, які обстрілювали позиції ВСУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Задержание Російська Федерація
NEWS
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
DAILY
Олег Синєгубов: Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Синєгубов: Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків