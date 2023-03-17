Нагороди отримали, але не збивали? Шойгу виписав медалі пілотам Су-27, які атакували дрон США

У російському відомстві заявили про існування "району тимчасового режиму використання повітряного простору, встановленого для проведення спеціальної військової операції" і стверджують, що американський дрон нібито залетів до нього з вимкненими транспондерами.

"З метою ідентифікації порушника у повітря було піднято винищувачів зі складу чергових по ППО сил", - стверджують у Міноборони РФ.

Росія виправдовується і заявляє, що дрон MQ-9 Reaper перейшов у некерований політ, втратив висоту і впав у воду.

Проте глава Міноборони Шойгу вирішив виписати державні нагороди льотчикам Су-27, які брали участь в операції і нібито не збивали американський дрон. Ім'я пілотів в Міноборони РФ не назвали.

Нагадаємо, 14 березня російські винищувачі Су-27 збили американський дрон MQ-9 Reaper, який вів розвідку у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Росія спробувала виправдатися, заявивши, що безпілотник сам упав у море.

Однак Європейське командування США опублікувало відео, на якому зафіксовано атаку російських Су-27.

Крім того, вчора РФ заявила, що нібито знайшла MQ-9 Reaper на дні Чорного моря за 60 кілометрів від Севастополя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.