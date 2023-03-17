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Награды получили, но не сбивали? Шойгу выписал медали пилотам Су-27, атаковавшим дрон США

Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выписал медали российским пилотам Су-27, которые сбили дрон США MQ-9 Reaper над Черным морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

В российском ведомстве заявили о существовании "района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции" и утверждают, что американский дрон якобы залетел в него с выключенными транспондерами.

"С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил", - утверждают в Минобороны РФ.

При этом Россия оправдывается и заявляет, что дрон MQ-9 Reaper перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду.

Однако глава Минобороны Шойгу решил выписать государственные награды летчикам Су-27, которые участвовали в операции и якобы не сбивали американский дрон. Имя пилотов в Минобороны РФ не назвали.

Напомним, 14 марта российские истребители Су-27 сбили американский дрон MQ-9 Reaper, который вел разведку в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Россия попыталась оправдаться, заявив, что беспилотник сам упал в море.

Однако Европейское командование США опубликовало видео, на котором зафиксирована атака российских Су-27.

Кроме того, вчера РФ заявила, что якобы нашла MQ-9 Reaper на дне Черного моря в 60 километрах от Севастополя.

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Российская ФедерацияСергей Шойгу