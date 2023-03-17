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Нагороди отримали, але не збивали? Шойгу виписав медалі пілотам Су-27, які атакували дрон США

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Москва, П'ятниця 17 березня 2023 11:26
Нагороди отримали, але не збивали? Шойгу виписав медалі пілотам Су-27, які атакували дрон США Фото: міністр оборони РФ Сергій Шойгу (facebook com mod mil ukr)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу виписав медалі російським пілотам Су-27, які збили дрон США MQ-9 Reaper над Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

У російському відомстві заявили про існування "району тимчасового режиму використання повітряного простору, встановленого для проведення спеціальної військової операції" і стверджують, що американський дрон нібито залетів до нього з вимкненими транспондерами.

"З метою ідентифікації порушника у повітря було піднято винищувачів зі складу чергових по ППО сил", - стверджують у Міноборони РФ.

Росія виправдовується і заявляє, що дрон MQ-9 Reaper перейшов у некерований політ, втратив висоту і впав у воду.

Проте глава Міноборони Шойгу вирішив виписати державні нагороди льотчикам Су-27, які брали участь в операції і нібито не збивали американський дрон. Ім'я пілотів в Міноборони РФ не назвали.

Нагадаємо, 14 березня російські винищувачі Су-27 збили американський дрон MQ-9 Reaper, який вів розвідку у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Росія спробувала виправдатися, заявивши, що безпілотник сам упав у море.

Однак Європейське командування США опублікувало відео, на якому зафіксовано атаку російських Су-27.

Крім того, вчора РФ заявила, що нібито знайшла MQ-9 Reaper на дні Чорного моря за 60 кілометрів від Севастополя.

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