Нагорный предлагал бизнесмену закрытие дела против него в РФ за 1 млн евро, - СБУ

Фото: Тимофей Нагорный (facebook.com/timofejn)

Нагорный подозревается в госизмене и мошенничестве

Украинский бизнесмен Тимофей Нагорный предлагал российскому бизнесмену закрытие дела против него в Российской Федерации за 1 млн евро. Об этом на брифинге сообщил глава управления СБУ Киева и области Олег Валендюк, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщил представитель СБУ, коммерсант сообщил, что во время пребывания в Киеве к нему поступило несколько предложений от посредников, которые представляли высокопоставленных чиновников правоохранительных органов России.

Российскому бизнесмену предлагали дать взятку высокопоставленным чиновникам РФ

"Двое российских граждан и гражданин Украины предложили свои услуги по решению вопроса о закрытии уголовного дела против него и его родителей на территории РФ и необъявление его в розыск по линии Интерпола...В частности, один из граждан РФ предлагал передать ему значительные средства для чиновников из РФ...Среди названных им лиц - министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, его заместитель Александр Романов, заместитель начальника следственного управления УМВД по Москве Агафьева. Предложенная цена решения вопроса составила 1 млн 100 тыс. евро", - сообщил Валендюк.

В СБУ сообщили, что 30 сентября в одном из ресторанов Киева российский бизнесмен встретился с адвокатом, который предлагал ему закрытие дела и возвращение его бизнес-активов.

Нагорный предлагал свою помощь, воспользовавшись посредничеством сына Пшонки

"Также правоохранителями было установлено, что в Киеве бизнесмен встречался с Тимофеем Нагорным, который позиционирует себя как общественный деятель, он также предложил свои услуги по посредничеству. Из мошеннических побуждений Нагорный обещал бизнесмену помочь его проблемам за вознаграждение в 1 млн евро. К решению вопроса он должен был привлечь генпрокурора РФ Юрия Чайку, воспользовавшись посредничеством сына экс-генерального прокурора Украины Артема Пшонки", - сообщил представитель СБУ.

Нагорного и двух россиян задержали

"В течение 2-3 октября общественный деятель (Нагорный, - ред.) и двое российских граждан были задержаны в Киеве СБУ во время попытки получить деньги от бизнесмена...Сейчас обоим гражданам РФ сообщено о подозрении в совершении покушения на мошенничество, им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 2,5 млн и 15 млн гривен соответственно. Одновременно, один из этих граждан обоснованно подозревается в совершении шпионажа в пользу внешней разведки РФ, ему сообщено о подозрении, он арестован", - сообщили в СБУ.

Нагорному сообщено о подозрении в совершении госизмены и мошенничества

"3 октября Нагорному сообщено о подозрении в совершении государственной измены и законченном покушении на мошенничество в особо крупных размерах, ему избрана мера пресечения с залогом в 528 тыс. 600 гривен, прокурором подана жалоба на решение суда", - сообщил Валендюк.

Представитель СБУ также отметил, что статья о госизмене, которая инкриминируется Нагорному, исключает возможность назначения залога. Он также добавил, что сегодня, в 13:40 в Апелляционном суде состоится заседание по делу Нагорного.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины (СБУ) получила сведения о вербовка Нагорного российской ФСБ.

Добавим, 4 октября Печерский районный суд Киева избрал Нагорному меру пресечения в виде содержания под стражей и установил залог 528 600 гривен.