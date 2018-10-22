Нагорний пропонував бізнесмену закриття справи проти нього у РФ за 1 млн євро, - СБУ

Фото: Тимофій Нагорний (facebook.com/timofejn)

Нагорний підозрюється у держзраді та шахрайстві

Український бізнесмен Тимофій Нагорний пропонував російському бізнесмену закриття справи проти нього у Російській Федерації за 1 млн євро. Про це на брифінгу повідомив голова управління СБУ Києва та області Олег Валендюк, передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомив представник СБУ, комерсант повідомив, що під час перебування у Києві до нього надійшло кілька пропозицій від посередників, які представляли високопосадовців правоохоронних органів Росії.

Російському бізнесмену пропонували дати хабар високопосадовцям РФ

"Двоє російських громадян та громадянин України запропонували свої послуги із вирішення питання про закриття кримінальної справи проти нього та його батьків на території РФ та неоголошення його в розшук по лінії Інтерполу…Зокрема, один з громадян РФ пропонував передати йому значні кошти для високопосадовців з РФ...Серед названих ним осіб - міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, його заступник Олександр Романов, заступник начальника слідчого управління УМВС по Москві Агаф'єва. Запропонована ціна вирішення питання становила 1 млн 100 тис. євро", - повідомив Валендюк.

У СБУ повідомили, що 30 вересня в одному з ресторанів Києва російський бізнесмен зустрівся з адвокатом, який пропонував йому закриття справи та повернення його бізнес-активів.

Нагорний пропонував свою допомогу, скориставшись посередництвом сина Пшонки

"Також правоохоронцями було встановлено, що у Києві бізнесмен зустрічався з Тимофієм Нагорним, який позиціонує себе як громадський діяч, він також запропонував свої послуги з посередництва. З шахрайських мотивів Нагорний обіцяв бізнесмену допомогти його проблемам за винагороду в 1 млн євро. До вирішення питання він мав залучити гепрокурора РФ Юрія Чайку, скориставшись посередництвом сина екс-генерального прокурора України Артема Пшонки", - повідомив представник СБУ.

Нагорного та двох росіян затримали

"Протягом 2-3 жовтня громадський діяч (Нагорний, - ред.) і двоє російських громадян були затримані в Києві СБУ під час спроби отримати гроші від бізнесмена…Наразі обом громадянам РФ повідомлено про підозру у вчинені замаху на шахрайство, їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із заставою у 2,5 млн та 15 млн гривень відповідно. Одночасно, один з цих громадян обгрунтовано підозрюється у вчиненні шпигунства на користь зовнішньої розвідки РФ, йому повідомлено про підозру, арештовано", - повідомили у СБУ.

Нагорному повідомлено про підозру у вчиненні держзради та шахрайстві

"3 жовтня Нагорному повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та закінченому замаху на шахрайство в особливо великих розмірах, йому обрано запобіжний захід з заставою в 528 тис. 600 гривень, прокурором подано скаргу на рішення суду", - повідомив Валендюк.

Представник СБУ також зазначив, що стаття про держзраду, яка інкримінується Нагорному, виключає можливість призначення застави. Він також додав, що сьогодні, о 13:40 в Апеляційному суді відбудеться засідання по справі Нагорного.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки України (СБУ) здобула відомості про вербування Нагорного російською ФСБ.

Додамо, 4 жовтня Печерський районний суд Києва обрав Нагорному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і встановив заставу 528 600 гривень.