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Азербайджан обнародовал потери за время конфликта в Нагорном Карабахе

Баку, Четверг 03 декабря 2020 15:20
Азербайджан обнародовал потери за время конфликта в Нагорном Карабахе
Фото: война в Крабахе (twitter com Karabakh_MoD)
Автор: Игорь Литвиненко

Азербайджан за время военного конфликта в Нагорном Карабахе потерял убитыми 2783 человека. Пропавшими без вести считаются более 100 азербайджанских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В Баку отметили, что среди погибших в результате войны в Карабахе ведутся работы по идентификации 103 военнослужащих с помощью анализа ДНК.

"На войне погибло 2783 военнослужащих наших Вооруженных сил. Пропали более 100 военнослужащих. Принимаются необходимые меры для их поиска и информирования их семей. В настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение 1245 военнослужащих", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

В будущем Азербайджан планирует представить подробную информацию об именах, датах рождения, званиях и маршруте погибших военных.

Напомним, военный конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией вспыхнул 27 сентября. Он продлился полтора месяца, после чего, в ночь на 10 ноября, Азербайджан, Армения при посредничестве России подписали мирное соглашение.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирное соглашение по Нагорному Карабаху поставило точку в многолетнем конфликте. При этом за время конфликта погибли 94 мирных жителя Азербайджана, более 400 получили ранения.

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