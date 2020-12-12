В Нагірному Карабасі вперше з початку перемир'я заявили про перестрілку

У невизнаній Нагірно-Карабахській Республіці заявили про спробу азербайджанських військових атакувати одну з воєнних позицій. В результаті поранення отримали троє карабаський військових.
Про це повідомили прес-службі Міністерства оборони Вірменії в Telegram.
Інцидент стався 11 грудня близько 20:40 в районі Гадрута.
"В результаті перестрілки троє резервістів отримали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості. Їх життю нічого не загрожує", - повідомили в Мінобороні.
При цьому в Азербайджані даний інцидент поки ніяк не прокоментували.
Нагадаємо, вчора парламент Азербайджану скасував воєнний стан в країні, яке було введено з початку конфлікту в Нагірному Карабасі.
Зазначимо, конфлікт в Нагірному Карабаху між Азербайджаном і Вірменією спалахнув 27 вересня і тривав до 9 листопада. У ніч на 10 листопада боку за посередництва Росії підписали мирна угода.
Після підписання мирної угоди президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про перемогу в Карабаській війні.
За час військового конфлікту в Нагірному Карабасі втрати Азербайджану становили убитими 2783 людини. Зниклими безвісти вважаються понад 100 азербайджанських військових.
Раніше РБК-Україна писало, що Вірменія і Азербайджан до кінця 2020 року проведуть переговори з уточнення державного кордону між країнами.