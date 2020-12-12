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В Нагірному Карабасі вперше з початку перемир'я заявили про перестрілку

Нагірний Карабах, Субота 12 грудня 2020 14:14
В Нагірному Карабасі вперше з початку перемир'я заявили про перестрілку
Фото: військовий в зоні Нагірного Карабаху (facebook.com/artsakhdefencearmy)
Автор: Игорь Литвиненко

У невизнаній Нагірно-Карабахській Республіці заявили про спробу азербайджанських військових атакувати одну з воєнних позицій. В результаті поранення отримали троє карабаський військових.

Про це повідомили прес-службі Міністерства оборони Вірменії в Telegram.

Інцидент стався 11 грудня близько 20:40 в районі Гадрута.

"В результаті перестрілки троє резервістів отримали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості. Їх життю нічого не загрожує", - повідомили в Мінобороні.

При цьому в Азербайджані даний інцидент поки ніяк не прокоментували.

Нагадаємо, вчора парламент Азербайджану скасував воєнний стан в країні, яке було введено з початку конфлікту в Нагірному Карабасі.

Зазначимо, конфлікт в Нагірному Карабаху між Азербайджаном і Вірменією спалахнув 27 вересня і тривав до 9 листопада. У ніч на 10 листопада боку за посередництва Росії підписали мирна угода.

Після підписання мирної угоди президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про перемогу в Карабаській війні.

За час військового конфлікту в Нагірному Карабасі втрати Азербайджану становили убитими 2783 людини. Зниклими безвісти вважаються понад 100 азербайджанських військових.

Раніше РБК-Україна писало, що Вірменія і Азербайджан до кінця 2020 року проведуть переговори з уточнення державного кордону між країнами.

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