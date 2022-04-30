Нагнітають ситуацію. Окупанти розповідають мешканцям Придністров'я про загрозу з України

Російська Федерація продовжує вдаватися до поширення дезінформації. На Бессарабському напрямку російські військові розповідають населенню Придністров'я про загрозу з боку України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"На Бессарабському напрямку окупанти розповсюджують дезінформацію щодо загрози населенню Придністровського регіону Республіки Молдова з боку України.", - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в прокремлівські ЗМІ поширюють фейки про те, що для населення Придністров'я, нібито, існує загроза з боку України.

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