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В Приднестровье распространяют фейки прокремлевских СМИ об угрозе со стороны Украины

Новина українською →
Пятница 29 апреля 2022 19:34
В Приднестровье распространяют фейки прокремлевских СМИ об угрозе со стороны Украины Фото: в Приднестровье распространяют фейки прокремлевских СМИ об угрозе со стороны Украины (Приднестровье facebook com)
Автор: Сергей Пышкин

Прокремлевские СМИ прибегают к очередным фейкам. В этот же раз рассказывают о, якобы, угрозе для Приднестровья со стороны Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"В Приднестровском регионе Республики Молдова Российская Федерация продолжает распространять информацию через прокремлевские средства массовой информации об угрозе населению региона со стороны Украины", - пишет пресс-служба.

Также распространялись слухи о том, что Украина якобы применила беспилотники над складами боеприпасов.

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