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"Нагнетаем не мы". У Путина отреагировали на готовность Эстонии разместить войска НАТО

Автор: Юлия Бойко

У президента России Владимира Путина отреагировали на готовность Эстонии разместить войска НАТО на своей территории. В Кремле подчеркивают, что это якобы доказывает, что не Россия нагнетает напряженность в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Что касается просьбы Эстонии о размещении дополнительных военных контингентов у себя на территории - это есть доказательство обоснованности нашей обеспокоенности и доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности", - заявил он.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Эстонии заявили о готовности разместить силы быстрого реагирования НАТО численностью до 5 000 военных для укрепления безопасности Балтийского региона.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в случае вторжения России в Украину альянс может увеличить военное присутствие на восточном фланге.

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