"Нагнетаем не мы". У Путина отреагировали на готовность Эстонии разместить войска НАТО

У президента России Владимира Путина отреагировали на готовность Эстонии разместить войска НАТО на своей территории. В Кремле подчеркивают, что это якобы доказывает, что не Россия нагнетает напряженность в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Что касается просьбы Эстонии о размещении дополнительных военных контингентов у себя на территории - это есть доказательство обоснованности нашей обеспокоенности и доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности", - заявил он.