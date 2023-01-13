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До наглядової ради "Нафтогазу" хочуть повернутися 6 колишніх незалежних членів: повний список

Фото: у "Нафтогазі" оберуть наглядову раду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

До списку претендентів на чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" увійшло 20 осіб. З цих людей має бути обрано чотири незалежних члени наглядової ради.

РБК-Україна вдалося отримати повний список претендентів, серед яких шість людей, які вже були в складі наглядової ради "Нафтогазу".

Це Клер Спотісвуд (Великобританія), Ван дер Хейден Людо (Бельгія), Пол Ворвік (Великобританія), Чарльз Проктор (Великобританія) , Річардс Маркус (Великобританія) та Бруно Лескуа (Франція).

Окрім них до списку увійшли:

  • Тор Мартін Анфіннсен (Норвегія) - зовнішній старший радник Boston Consulting Group (BCG)
  • Кевін Біддл (США) - ад'юнкт-професор університету Райса, член консультативного комітету з наук про Землю, Каліфорнійський університет в Санта-Крус
  • Руне Бйорнсон (Норвегія) - член консультаційної ради Natural Gas World
  • Даг Деттер (Швеція) - голова Detter & Co
  • Вольфганг Ішингер (Німеччина) - президент ради фундації Мюнхенської конференції з безпеки.
  • Ларс Йозефссон (Швеція) - член Міжнародного консультативного комітету Robert Bosch GmbH
  • Томас Лепперт (США) - член ради директорів Fluor Corporation (глобальна будівельна та сервісна компанія)
  • Ентоні Маріно (США, Канада) - директор, президент та CEO Tenaz Energy, Калгарі, Альберта (новостворена видобувна компанія)
  • Пітер Мелбай (Норвегія) - був виконавчим віце-президентом, керівником міжнародного бізнесу з розвідки та видобутку Statoil
  • Марко Реджані (Італія) - голова ради директорів італійського оператора Stogit
  • Річардс Маркус (Великобританія) - виконавчий радник, Глобальна Енергетична Практика Boston Consulting Group
  • Ендрю Фотроп (Великобританія) - старший радник Boston Consulting з енергетики
  • Кімберлі Хеймерт (США) раніше працювала старшим радником генерального директора фонду прямих інвестицій FRICA50 IAF (Касабланка, Марокко)
  • Річард Хуквей (Великобританія) - CEO Centrica Business та член правління британського постачальника електроенергії Centrica
  • Мартен Шолтен (Нідерланди) - голова ради консультаційної фірми з інвестицій Otiose BV.

До складу наглядової ради НАК окрім незалежних членів мають увійти три представника держави. Відповідно меморандуму з МВФ із моніторингової програми, склад наглядової ради "Нафтогазу" має бути призначений до кінця січня.

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Нафтогаз УкраїниМВФ